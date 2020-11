1.000 Euro Einkaufsgutschein zu gewinnen: JETZT Hohenemser Handel unterstützen!

Um den großen Online-Riesen den Kampf anzusagen, baut der Hohenemser Handel auf regionale Kundenbindung – mit der in Vorarlberg entwickelten Loja-App. Kunden können die App unter get.loja.app herunterladen und mittels Kassabon Treuepunkte sammeln.

Darüber hinaus ist die Loja-App „Made in Vorarlberg“, ein weiterer Pluspunkt im Sinne der Regionalität. Mittlerweile ist Loja in über 200 Vorarlberger Unternehmen im Einsatz.

Bis Weihnachten läuft in Hohenems ein großer Wettbewerb für alle Regionaleinkäufer. Der fleißigste „Regional-Shopper“ in Hohenems wird zu Weihnachten mit einem 1.000 Euro Einkaufsgutschein belohnt! Einfach Rechnungen sammeln, QR-Codes scannen mit der Loja-App und schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Weitere Infos erhalten Sie in der Loja-App!