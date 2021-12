﻿Unsere Top 5 Bücher zum Thema Glück

Was ist eigentlich Glück und wie lebt man ein erfülltes Leben? In den heutigen Buchtipps findet man die eine oder andere Antwort zu den Fragen rund um das Lebensglück.

Diese und noch viele weitere Titel sind in der Buchhandlung "Das Buch" im Dornbirner Messepark oder online versandkostenfrei erhältlich.



Was ist Glück?

Manfred Spitzer

Glück ist subjektiv und bedeutet für jeden etwas anderes. Doch lässt sich Glück auch wissenschaftlich betrachten? Der bekannte Neurowissenschaftler und Psychologe Manfred Spitzer erklärt auf seine gewohnt lockere und verständliche Art, wie Glücksgefühle in unserem Gehirn entstehen. Dabei zeigt der Bestsellerautor, welche Rolle Erziehung und die persönliche Einstellung spielen und, ob man Glück lernen kann. Denn wenn wir verstehen, wie es zu einem Glückserleben kommt, können wir dieses Wissen für uns nutzen.

"Was ist Glück?" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" oder kann hier online bestellt werden.

Die Kuh, die weinte

Ajahn Brahm

Ein inspirierendes und erbauendes Buch, voll mit Geschichten von Liebe, Hoffnung, Glück und der Überwindung von Leiden. Mit erfrischendem Esprit und Einfühlungsvermögen kratzt Ajahn Brahm an eingefahrenen Überzeugungen und begegnet unseren kleinen Schwächen und Marotten mit entwaffnendem Humor. So regt jede dieser 108 kurzen Erzählungen dazu an, innezuhalten, um über den eigenen Lebensweg nachzudenken.

"Die Kuh, die weinte" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" oder kann hier online bestellt werden.

In der Stille findet das Glück dich leichter

Haemin Sunim

Immer mehr Menschen haben heute psychische Probleme, weil sie sich innerlich verloren haben. Wir führen zwar ein Leben mit uns, oft aber ohne zu wissen, wer wir sind und was wir uns wirklich wünschen. Unsere Aufmerksamkeit ist hauptsächlich nach außen gerichtet. Haemin Sunim lädt uns ein, die Stille in uns wieder zu entdecken. Werden wir innerlich still, zeigen sich die Dinge, die wir im Trubel unserer Gedanken übersehen haben, klarer.

"In der Stille findet das Glück dich leichter" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" oder kann hier online bestellt werden.

Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben

Klaus Brinkbäumer und Samiha Shafy

Es sind die ganz großen Fragen: Wie lebt man ein erfülltes Leben? Was in diesem Leben können wir beeinflussen – und wie? Worauf sind Menschen, die sehr alt werden, am Ende stolz? Und was bedauern sie? Wie prägen Beziehungen unser Leben, welchen Einfluss haben Kultur und Ernährung, Bewegung, die Gene, aber auch Bildung und Wohlstand? Klaus Brinkbäumer und Samiha Shafy sind auf ihrer Weltreise nach Sardinien, Okinawa (Japan) und Loma Linda (Kalifornien) gefahren, um herauszufinden, warum dort sehr viel mehr Menschen sehr viel älter werden als anderswo. Die Reise führte weiter nach Russland, China, Thailand, Hawaii, auf afrikanische Inseln und an die amerikanische Ostküste – und ganz in die Nähe, nach Österreich, in die Schweiz, nach Dänemark und kreuz und quer durch Deutschland. Wie gelingt das Leben? Wissenschaftler und Hundertjährige können all die großen Fragen beantworten.

"Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" oder kann hier online bestellt werden.

Die 12 Glücksbringer

Michaela Merten und Pierre Franckh

Mitten in der Krise stellen sich die Bestsellerautoren Pierre Franckh und Michaela Merten eine grundlegende Frage: Gelingt es uns noch, als Staunende auf die Welt zu blicken und den Tag zu „pflücken“?

Sie kommen zu dem Entschluss, in Sachen Glück nochmal ganz von vorn anzufangen und sich auf eine innere Reise zu begeben: Sie bitten Menschen, die die Antwort kennen sollten, ihnen ihre Glücksgeheimnisse zu verraten. So erhalten sie 12 einzigartige Glücksformeln …

"Die 12 Glücksbringer" gibt es in der Buchhandlung "Das Buch" oder kann hier online bestellt werden.