﻿Rüscher: „Vorarlberger Impf-Vormerkplattform ab Montag für alle geöffnet“

Die Impf-Vormerkplattform für Vorarlberg ist ab Montag 10 Uhr für alle geöffnet. Vorgemerkte Personen werden umgehend persönlich verständigt, wenn Impfstoff und freie Impftermine zur Verfügung stehen. Entscheidend für den Termin sind Faktoren wie Alter, Vorerkrankungen und nicht die Reihenfolge der Registrierung.

Impf-Vorrang für Vorerkrankte

Die Vormerkplattform sei ganz bewusst nicht als klassische Warteliste konzipiert, so Rüscher: „Termine werden nach Priorität zugewiesen, d.h. entscheidend sind Faktoren wie Alter, Vorerkrankungen etc. und nicht die Reihenfolge der Registrierung“. So sollen von Februar bis April zunächst Menschen mit Vorerkrankungen, Ältere und Personen mit Systemrisiko – u.a. in den Bereichen Schulen und Bildungseinrichtungen sowie Sicherheit – geimpft werden. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs, Alter bzw. Priorisierung könnte die Kontaktaufnahme daher einige Zeit auf sich warten lassen, bittet die Landesrätin um Geduld. Es sei nach heutigem Wissensstand davon auszugehen, dass ab dem zweiten Quartal 2021 ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, um jede und jeden, die bzw. der es möchte, zu impfen.