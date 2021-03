﻿Nur die Größe zählt: „Maquette“ im Game-Test

Willkommen in der „rekursiven Welt“: In diesem Puzzle-Game wird die Realität verbogen!

(PC, PS4/PS5) Was heißt „rekursiv“? Antwort: „Die Regeln, nach denen ein Produkt erzeugt wird, können auf dieses Produkt von Neuem angewandt werden.“ In „Maquette“ spielt sich das in verschiedenen Größenversionen ab. Heißt: Man steht in einem Gebäude – direkt vor einem Modell des Gebäudes. Dieses Modell ist allerdings tatsächlich das Gebäude in dem man steht. Das wirkt zwar wie eine schräge KUB-Ausstellung, hat aber auch bizarre Auswirkungen: Legt man ein Objekt vor das Modell-Gebäude, taucht es überdimensional auch vor dem Gebäude auf, in dem man sich befindet. „Maquette“ baut um diese innovative Idee einer „rekursiven Welt“ jede Menge Puzzles, bei denen man „um die Ecke“ in mehreren Dimensionen denken muss.