﻿"Das ist ein enormes Tierleid"

Tiertransportexpertin Patricia Patsch spricht sich für ein Verbot von Tier-Langstreckentransporten aus.

Besonders im Sommer leiden Tiere auf europäischen Straßen. Auf die Mängel des nationalen und europäischen Tiertransportrechts macht Patricia Patsch in ihrer Dissertation aufmerksam. „In der EU gilt die europäische Tiertransportverordnung, die unmittelbar anzuwenden ist“, erklärt Patsch am Donnerstagabend bei Vorarlberg LIVE. In ihrer Dissertation kam sie zum Schluss, dass diese EU-Verordnung sowohl inhaltliche Mängel aufweist als auch sehr viel Spielraum bei der Auslegung lasse. „Es ist definitiv an der Zeit, dass diese neu geschrieben wird.“