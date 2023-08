﻿Alpengasthof Muttersberg: Frische Bergluft und exzellente Küche

Das Angebot

Inmitten des Madeisaköpfles erhebt sich der Alpengasthof Muttersberg - harmonisch eingebettet in die natürliche Umgebung und doch mit einem Hauch von Exklusivität. Seine Lage ist nicht nur für ihre atemberaubende Schönheit bekannt, sondern auch für die Fülle an Freizeitaktivitäten, die sie bietet. Die Atmosphäre ist einladend und entspannend, mit der Panoramaterrasse als echtem Highlight. Hier, unter freiem Himmel und umgeben von der majestätischen Bergwelt, kann man das exklusive Angebot des Alpengasthofs in vollen Zügen genießen. Außerdem gibt es für die kleinen Gäste einen liebevoll gestalteten Kinderspielplatz.