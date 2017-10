Zypriotischer Präsident Anastasiades kandidiert erneut

Anastasiades stellt sich im Jänner 2018 der Wahl - © APA (AFP)

Zyperns amtierender Staatspräsident Nikos Anastasiades wird für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidieren. Dies kündigte der konservative Politiker am Samstag bei einer Ansprache an, die vom zypriotischen Fernsehen (RIK) übertragen wurde. In seiner ersten Amtszeit hatte Anastasiades Zypern mit Hilfe der EU und des Internationalen Währungsfonds aus einer schweren Bankenkrise herausgeführt.