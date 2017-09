Milliardengeschäft mit EU-Pässen für Superreiche

Zypern verkauft "Goldene Visa" an reiche Investoren - © APA

Zypern soll einem Bericht des “Guardian” zufolge mit dem Verkauf von EU-Pässen an reiche Investoren unter anderem aus Russland und der Ukraine Milliarden verdient haben. Seit 2013 habe die Regierung in Nikosia mit dem Verkauf der “Goldenen Visa” an Superreiche mehr als vier Milliarden Euro eingenommen, berichtet die Zeitung weiter.