Zypern-Gespräche werden Ende Juni fortgesetzt

Kommt es endlich zu einer Einigung? - © APA (AFP)

Die Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung Zyperns sollen nach mehrwöchiger Pause am 28. Juni in Genf fortgesetzt werden. Das gab ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Freitag in New York bekannt. Geplant sind demnach Spitzengespräche zwischen griechisch-zyprischem Teil und dem international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern unter Schirmherrschaft der UNO.