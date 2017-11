Zwölfjähriger macht Spritztour mit Papas neuem Auto

Mitten in der Nacht hat ein Zwölfjähriger in Bad Reichenhall (Bayern) eine Spitztour mit dem nagelneuen Elektroauto seines Vaters unternommen.

Mit an Bord waren zwei gleichaltrige Freunde. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war einer Streife das Auto am Dienstag gegen 1.00 Uhr aufgefallen, weil der Fahrer kaum zu sehen war.