Zwölfjährige in Deutschland nach Entführung befreit

Die Polizei nahm den Entführer fest - © APA (Symbolbild/dpa)

In Sachsen-Anhalt ist ein zwölfjähriges Mädchen aus Leipzig glücklich aus den Händen eines mutmaßlichen Entführers befreit worden. Das Kind habe am Mittwoch aus einem Wagen einen Notruf absetzen können, in dem es seinen Namen und sein Alter angegeben habe, hatte die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt. Daraufhin sei umgehend ein Führungsstab eingerichtet worden.