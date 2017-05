Das IS-Sprachrohr Amaq erklärte, 22 Frauen seien getötet worden, die in einem Auto unterwegs gewesen seien. Die internationalen Koalition unterstützt in der Region eine Offensive der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gegen den IS. Nach Angaben der Menschenrechtler sind die Angreifer noch rund vier Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Raqqa gilt neben der nordirakischen Stadt Mossul als wichtigste Hochburg der Extremisten.

(APA/dpa)