Zwölf Tote nach Angriff auf AU-Friedenstruppen in Somalia

Demnach patrouillierten die ugandischen Soldaten am Sonntag zusammen mit den somalischen Streitkräften rund 140 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Mogadischu. Al-Shabaab erklärte am Sonntag über den Radiosender Andalus, sie hätten 39 ugandische AU-Soldaten getötet.

Zudem sei bei einem Luftangriff des US-Militärs im Süden Somalias am Samstag ein Al-Shabaab-Kämpfer getötet worden, so das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte. US-Präsident Donald Trump hatte dem Pentagon Ende März die Genehmigung für ein aggressiveres Vorgehen gegen die Miliz erteilt. Das Militär darf seither zielgenaue Luftangriffe zur Unterstützung der somalischen Truppen und der AU fliegen.

Die sunnitischen Extremisten von Al-Shabaab kämpfen seit Jahren um die Vorherrschaft in Somalia. Sie wollen in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat errichten und führen immer wieder Angriffe und Anschläge auf Soldaten, Polizei und Zivilisten aus. Eine 22.000 Mann starke Truppe der AU unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Gruppe. An der Mission sind mehrere afrikanische Staaten beteiligt, etwa Uganda und Kenia.

(APA/dpa)