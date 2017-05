Zwölf Tote durch Gasexplosion bei Tunnelbau in China

Zwölf Arbeiter wurden verletzt, zwölf weitere wurden verschüttet. Die Suche nach ihnen wurde nach 14 Stunden eingestellt. Mehr als 2.000 Bergungskräfte hatten sich daran beteiligt.

Der Tunnel für eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Provinz Guizhou führt mitten durch ein Kohleflöz. In der Volksrepublik wird seit über zehn Jahren massiv am Aufbau neuer Hochgeschwindigkeitsnetze gearbeitet, in rasantem Tempo wurden bereits 17.000 Kilometer Schienen verlegt. Die Sorge vor Pfusch am Bau ist entsprechend groß.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunfällen. Zwar gibt es inzwischen strenge Sicherheitsbestimmungen, doch werden sie oft nicht umgesetzt. Nach der jüngsten Statistik der Regierung waren im Jahr 2015 rund 66.000 Menschen bei Arbeitsunfällen getötet worden.

(APA/ag.)