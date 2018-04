Zwölf Staatsverweigerer in Graz angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Graz klagt zwölf Staatsverweigerer an, acht von ihnen wird versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen. Der Tatzeitraum umfasst rund eineinhalb Jahre bis April 2017. Weitere Punkte sind staatsfeindliche Verbindung, versuchte Bestimmung zu Nötigung einer Regierung und zum Amtsmissbrauch, außerdem schwerer gewerbsmäßiger Betrug, gab die Anklagebehörde am Mittwoch bekannt.

Die Ermittlungen gegen mehrere führende Persönlichkeiten im sogenannten “Staatenbund Österreich” liefen seit Oktober 2016, bevor am 20. April 2017 in einer ersten Verhaftungswelle 26 Verdächtige festgenommen wurden. Nun liegt die Anklageschrift gegen zwölf Personen vor, zwei von ihnen – darunter die “Präsidentin” des Vereins – befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Die Punkte versuchte Bestimmung zur Nötigung der Regierung bzw. von Mitgliedern der Regierung, versuchte Bestimmung zum Missbrauch der Amtsgewalt und versuchte Nötigung beziehen sich ebenfalls auf die vom “Staatenbund” ausgestellten Haftbefehle, die Mitglieder von Regierung, Behörden oder Banken betrafen. Den Betroffenen wurde mit Haftstrafen oder Schadenersatzforderungen gedroht, außerdem kündigte man die Eintragung in ein internationales Schuldenregister an.

Der Vorwurf des teilweise schweren und gewerbsmäßigen Betruges wird gegen alle zwölf Angeklagten erhoben. Es geht dabei um dubiose Geschäfte, mit denen der gesamte Betrieb finanziert wurde. So wurden Nummerntafeln für Autos um 100 Euro verkauft. In diesem Preis war nach Angaben der Verkäufer alles eingeschlossen, auch die Versicherung, sämtliche Abgaben an den Staat würden in Zukunft entfallen. Dass diese Tafeln zu Polizeistrafen und Ärger bei Unfällen wegen Nichtversicherung führen könnten, verschwieg man den Abnehmern.