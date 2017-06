Zwölf Jahre arbeitslos: Fatma Acar über ihren Wiedereinstieg in die Arbeitswelt

Die carlas in ganz Vorarlberg bieten langzeitarbeitslosen Menschen die Möglichkeit auf einen befristeten Arbeitsplatz. Neben der Arbeit in den carlas nehmen die Frauen und Männer an Fortbildungen teil. So soll ihnen der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erleichtert werden.

Zwölf Jahre Arbeitslosigkeit

Vor 14 Jahren bekam Fatma Acar ihre Tochter. Ab diesem Zeitpunkt war Fatma arbeitslos. Im September 2015 bewarb sich die junge Mutter für einen befristeten Arbeitsplatz bei der carla Tex in Hohenems. Zwei Jahre später hat sie sich eine fixe Anstellung erarbeitet und ist überglücklich über ihren Arbeitsplatz.

VOL.AT/Leitner © VOL.AT/Leitner

“Es ist wie eine zweite Familie für mich”

Nach der Geburt ihrer Tochter hat Fatma immer wieder versucht, eine passende Arbeit zu finden. In ihrer Beschäftigung im Sortierwerk in Hohenems hat die junge Mutter ihren Traumberuf gefunden. “Meine Arbeit gefällt mir sehr gut. Es ist, als ob ich jeden Tag einkaufen gehen würde”, erzählt Fatma im VOL.AT-Gespräch. Zudem ist für sie das Arbeitsklima ein ausschlaggebender Punkt. “Das Arbeitsklima ist super. Es ist wie eine zweite Familie für mich.”