Zwischenbilanz zu steirischer “Aktion 20.000”

Positive Zwischenbilanz von Minister Stöger

In der Steiermark wurde am Mittwoch eine erste Zwischenbilanz der “Aktion 20.000” zur Senkung der Arbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen für die weststeirische Pilotregion präsentiert. 51 Jobs konnten bereits besetzt werden, 97 weitere speziell für die Aktion seien gemeldet und würden demnächst besetzt, so Sozialminister Alois Stöger und AMS-Steiermark-Chef Karl-Heinz Snobe in Graz.