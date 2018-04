Zwischen Slapstick und Sägemehl

Slapsticks, Schüttelreime und eine Portion schwarzer Humor obendrauf: Beim Kabarett „Nachschlag – Valium 2.0“ liefen der Künstler Thomas Rauch und der Lehrer und Autor Bandi Köck im Alten Kino Rankweil gemeinsam und gegeneinander zur Höchstform auf.

Der Lehrer, Autor und Familienvater Bandi Köck ist quasi zu jeder Zeit herausgefordert. Wird der Elternsprechabend zum „Elternbrechabend“, dann legt er zum Abschalten schon einmal die Nadel auf die Rille, und Iron Maiden zerfetzt die unerträgliche Stille. Der Künstler Thomas Rauch greift als Aggressionstherapie lieber zum „Härle Gold“ oder zur laut lärmenden Motorsäge und produziert kurzerhand ein Meer aus Sägemehl. Korrupte Politiker wurden in den Sketchen ebenso wenig verschont wie die Schweizer Polizei. Als Grande Finale duellierte sich das ungleiche Paar in bester Wildwest-Manier.

Thomas Anton Rauch, geboren: 3.2.1964 in Feldkirch, ist bildender Künstler und Autor.

Bandi Romeo Koeck, geboren am 28.10.1980 in Feldkirch, ist Pädagoge und Autor.