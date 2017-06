Zwischen Brexit und Terror: Briten wählen neues Parlament

May hofft auf eine Mehrheit für die Konservativen - © APA (AFP)

Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum wählen die Briten am Donnerstag vorzeitig ein neues Parlament. Die britische Premierministerin Theresa May erhofft sich davon eine größere Mehrheit für ihre Konservativen im Unterhaus und mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen. Die Gespräche starten am 19. Juni.