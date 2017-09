Zweites Vienna Humanities Festival feiert die “Revolution!”

Rund 40 Gesprächsrunden sind in den Räumen des Wien Museums, in der benachbarten Technischen Universität und in der Evangelischen Schule am Karlsplatz angesetzt. Versprochen wird ein inhaltlich sehr weit gespannter Bogen. Er reicht von Russland 1917, der Revolte 1968 und dem Wendejahr 1989 bis hin zu den Umwälzungen in den arabischen Ländern und der sogenannten digitalen Revolution.

Die Diskussionen finden zum Teil in englischer Sprache statt – etwa wenn über “Marx in the Age of Trump” philosophiert wird. Unter dem Titel “The Revolution Will Be Digitized” wird Scott Carpenter vom Google-Thinktank Jigsaw zum Gespräch gebeten. Auch Mao, Erdogan, dem Punk oder der Sexuellen Revolution sind Veranstaltungen gewidmet.

Eröffnet wird der Reigen am Freitag um 18.30 Uhr mit einem Auftritt von Heinz Fischer im Wien Museum. Das frühere Staatsoberhaupt wird im Gespräch mit Rainer Schüller vom “Standard” das Spannungsverhältnis zwischen Revolution und Evolution bzw. Reform erörtern. Zu den weiteren Gästen am Wochenende zählen unter anderem die Schriftstellerin Kathrin Röggla, Diakonie-Direktor Michael Chalupka, die Politikerin Heide Schmid, Datenschutzaktivist Max Schrems, Festwochen-Leiter Tomas Zierhofer-Kin oder der Autor Ilja Trojanow.

Der Eintritt zu den Diskussionen ist frei. Kostenpflichtig ist lediglich ein am Samstag stattfindender Liederabend. Die Musikerin Eva Jantschitsch alias Gustav wird dabei im Radiokulturhaus ein Programm zum Thema “Revolution” präsentieren.

