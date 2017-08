Zweites “Sommergespräch”mit Ingrid Felipe – Die Grünen

In den anschließenden “ZiB 2”-Ausgaben werden je zwei Journalistinnen bzw. Journalisten österreichischer Printmedien die “Sommergespräche” analysieren. Beim zweiten “Sommergespräch” sind das Alexandra Föderl Schmid (Der Standard) und Gerold Riedmann (VN). Die “Sommergespräche” 2017 werden jeweils am Sendungstag um 19.30 Uhr live-on-tape aufgezeichnet und dann um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Für die Grünen war es ein ruppiger Start in den Wahlkampf. Nach dem Wahljahr 2016, in dem der von den Grünen unterstützte ehemalige Parteichef Alexander Van der Bellen Bundespräsident wurde, taumelte die Partei in die Krise: Ausschluss der Parteijugend, Rücktritt der Parteichefin Eva Glawischnig, zuletzt Abspaltung des grünen Urgesteins Peter Pilz, der mit einer eigenen Liste antritt. Wie positionieren sich die Grünen in dieser Situation? Wollen sie den Platz, der links der Mitte frei geworden ist, jetzt stärker nützen? Wird mit der neuen Parteichefin und Tiroler Umweltlandesrätin Ingrid Felipe das Thema Umweltschutz wieder in den Vordergrund rücken? Und wie will Ingrid Felipe die Partei von Innsbruck aus führen?

Der weitere “Sommergespräche”-Fahrplan

Montag, 21. August: Heinz-Christian Strache, FPÖ Montag, 28. August: Sebastian Kurz, ÖVP Montag, 4. September: Christian Kern, SPÖ