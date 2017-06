Zweiter Wachmann der deutschen Botschaft in Kabul gestorben

Weiter viel Unruhe auf Kabuls Straßen - © AFP

Nach dem verheerenden Anschlag in Kabul ist ein zweiter afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft gestorben. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte das deutsche Auswärtige Amt am Freitag mit. Bei dem Sprengstoffanschlag nahe der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt waren am Mittwoch mindestens 90 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden.