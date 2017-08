Zweiter Test für EHC Lustenau

Nach dem gelungenen Auftakt vor einer Woche gegen den HC La Chaux de Fonds (3:2 Sieg) erwartet sich Trainer Gerald Ressmann eine weitere Steigerung und wird wiederum den kompletten Kader zum Einsatz bringen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr. Nach Spielende findet im VIP-Raum der Rheinhalle die Mannschaftspräsentation statt. Der Eintritt in den VIP-Raum ist kostenlos.

Schon sehr tolles Eishockey zeigten die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau beim Spiel am vergangenen Samstag gegen das Top-Team aus der Schweizer Nationalliga B und gewannen nicht unverdient mit 3:2. Wie beim Spiel gegen die Westschweizer wird Trainer Gerald Ressmann beim Test gegen den EHC Chur den gesamten Kader zum Einsatz bringen: „Wir stehen in Mitten der Vorbereitungsphase. Jeder wird seine Chance bekommen um sich zu bewähren. Konkurrenzkampf innerhalb des Teams fördert die Leistung. Wir haben eine sehr gute Mischung in der Mannschaft – die Jungs zeigen tolle Leistungen beim Training. Diese Leistungen wollen sie auch beim Testspiel gegen Chur umsetzen“, so Coach Gerald Ressmann.

Mannschaftspräsentation nach dem Spiel im VIP-Raum

Nach Spielende findet im VIP-Raum die Präsentation des diesjährigen Teams vom EHC Alge Elastic Lustenau statt. Der Eintritt in den VIP-Raum ist selbstverständlich kostenlos. Die Lustenauer Cracks freuen sich schon jetzt auf eine tolle Zuschauerkulisse – sowohl beim Spiel, als auch anschließend bei der Mannschaftspräsentation.

EHC Alge Elastic Lustenau : EHC Chur

Samstag 26. August 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau