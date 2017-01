Zweiter Saison-Doppelpack für Detroits Vanek in NHL

Vanek bewies erneut seinen Torriecher - © APA (GETTY)

Thomas Vanek hat sich am Donnerstag über seinen zweiten Saison-Doppelpack in der National Hockey League (NHL) freuen dürfen. Der 32-Jährige steuerte beim 4:0-Auswärtserfolg der Detroit Red Wings bei den Los Angeles Kings im ersten Drittel die Tore zum 1:0 (2.) und 3:0 (19.) bei. Für den Steirer waren es die Saisontreffer acht und neun im 28. Spiel, in den jüngsten fünf Partien traf er viermal.