Zweiter ÖTV-Einzelspieler für Davis Cup noch offen

Im ersten Heimspiel seit zwei Jahren stehen Sebastian Ofner, der in Wimbledon aufgetrumpft hat, und Gerald Melzer zur Auswahl. “Dominic Thiem ist Fixstarter, er macht im Team den Unterschied aus. Gerald und Sebastian werde ich mir im Training anschauen und dann entscheiden. Bis zur Auslosung am Donnerstag sollte fix sein, wer im Einzel antritt”, erklärte Koubek am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Im Doppel wird erstmals die Paarung Thiem und Oswald zu sehen sein. Der 31-jährige Oswald wurde anstelle des angeschlagenen Oliver Marach nachnominiert und erwartet keine Anpassungsprobleme mit Österreichs Star. “Ich bin flexibel. Mittlerweile wechsle ich die Partner eh wie die Unterhosen”, meinte der Vorarlberger.

Da Thiem und Ofner erst am Mittwoch zum Team stoßen, hat Koubek einen prominenten Sparringpartner eingeladen. Österreichs Davis-Cup-Rekordspieler Jürgen Melzer, der nach Problemen mit einem Tennis-Ellbogen seit rund einer Woche schmerzfrei ist, steht als Trainingspartner für seinen jüngeren Bruder und Oswald zur Verfügung.

Das vom Weltranglisten-Siebenten Thiem angeführte ÖTV-Team ist aufgrund der Weltranglisten-Platzierungen und des Heimvorteils klarer Favorit. Auch Gerald Melzer (ATP-133) und Ofner (ATP-138) liegen weit vor dem besten Rumänen Dragos Dima (ATP-489). Koubek mahnt dennoch volle Konzentration ein. “Wir werden nicht den Fehler machen, jemanden zu unterschätzen. Das haben wir in der Vergangenheit gelernt”, betonte er.

Rumäniens Kapitän, der ehemalige Weltklassespieler Andrei Pavel, setzt in Wels auf Horia Tecau, frisch gebackener US-Open-Sieger im Doppel, und die beiden Debütanten Dragos Dima und Bogdan Borza. Dennoch geben sich die Gäste zuversichtlich. “Wir sind sehr glücklich, dass wir mit einem so jungen Team in Wels spielen. Mit einem Team der Zukunft. Ich bin überzeugt, dass wir gegen Österreich gewinnen können. Warum nicht?”, meinte Teammanager Razvan Itu.

Tickets sind für Spätentschlossene noch zu haben. Für den Eröffnungstag gibt es noch rund 300 Karten, für Samstag und Sonntag noch mehr.

