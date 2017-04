Zweiter Kellerbrand binnen einer Woche in Linzer Wohnhaus

Feuerwehr konnte Brand binnen weniger Minuten löschen - © APA (Symbolbild)

In einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Linzer Europastraße ist am Freitag gegen 20.15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr binnen weniger Minuten mit einem Hochdruckrohr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Bereits am 14. April war es im gleichen Haus im gegenüberliegenden Keller zu einem ähnlichen Brand gekommen.