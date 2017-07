Der Australier Jason Lowndes und der Belgier Sep Vanmarcke, der damit am Donnerstag auf das Kitzbüheler Horn weiterhin das Gelbe Trikot tragen wird, kamen ihm am nächsten. Bestplatzierter Österreicher des Tages war ein Mountainbiker: Der Vorarlberger Daniel Geismayr klassierte sich als 23. In der Gesamtwertung behielten Stephan Rabitsch (Dritter/+0:14 Min.), Felix Großschartner (Sechster/0:15) und Stefan Denifl (Achter/0:16) ihre Top-Ten-Platzierungen.

(APA)