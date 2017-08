Zweiter Diesel-Gipfel in Deutschland in Aussicht

Ein Termin steht noch nicht fest - © APA

Auf den ersten Diesel-Gipfel in Deutschland zwischen Bund, Ländern und Automobilindustrie wird ein weiterer folgen. Bei dem Spitzentreffen vergangene Woche seien vier Expertengruppen eingesetzt worden, die über die Umsetzung des bereits Beschlossenen beraten sollen – “daraus folgt denklogisch, dass es ein weiteres Treffen gibt”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.