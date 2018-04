Zweiter Budget-Tag endete mit Streit über Homosexualität

Mit nur wenig Höhepunkten ist am Mittwoch der zweite Tag der Budget-Debatte im Nationalrat zu Ende gegangen.

Hauser hatte eine Broschüre des Tourismusverbandes Wien kritisiert, in der die Stadt als “Schwulen- und Lesbenhauptstadt” beworben sein soll. “Sie sind homophob und eine Schande für dieses Haus”, warf Lindner, selbst bekennender Homosexueller, Hauser Homophobie vor. Der Freiheitliche sah sich missverstanden. Ihm sei das Wort im Mund umgedreht worden.

Kern als “Oberschlepper” bezeichnet

Einen Ordnungsruf von seiner Parteikollegin, der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller, handelte sich der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger ein. Er hatte sich in der Debatte, in der es eigentlich um das Familienbudget ging, in Rage geredet und den ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) als “Oberschlepper” bezeichnet.