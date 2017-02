Zweite Runde der Syrien-Gespräche beginnt in Kasachstan

Neben Vertretern der Garantiemächte Russland, Türkei und Iran werden auch Delegationen der Vereinten Nationen und der syrischen Regierung erwartet. Ob auch die Opposition nach Kasachstan reist, war zunächst jedoch unklar. Die Gespräche sollen die Verhandlungen unter UNO-Führung in Genf in der kommenden Woche vorbereiten, sagte der kasachische Außenminister Kairat Abdrachmanow. Über den genauen Ablauf war zunächst nichts bekannt. Bereits im Jänner gab es ein Treffen in Astana, die Verhandlungen blieben jedoch erfolglos.

(APA/dpa)