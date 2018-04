Zweite Liebe

Mit diesem Titel wurde das Buch der Äbtissin Maria Hildegard Brem am 9. April 2018 im Agnessaal des Klosters Gwiggen präsentiert.

Die Zisternzienserin und Äbtissin Maria Hildegard Brem hat sich bereits in jungen Jahren zu Gott berufen gefühlt und lebt seit 1977 in der Abtei Mariastern-Gwiggen in Hohenweiler. Dort begegnen ihr immer wieder „spätberufene“, also Menschen die in ihrer Lebensmitte oder sogar noch später Priester oder Ordensleute werden. In ihrem Buch gewährt die Äbtissin mit elf persönlichen Lebenszeugnissen außergewöhnliche Einblicke in die (Gedanken-) Welt hinter den Klostermauern und in das neue Leben mit der „zweiten Liebe“. Unterschiedlichste Beweggründe und Lebenssituationen waren Ursprung für die Neuorientierungen der verschiedenen Personen.