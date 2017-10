Zweitägige Migrationskonferenz in Wien

Grenzmanagement in Nickelsdorf im Burgenland - © APA (Jäger)

Am Montag und Dienstag findet in Wien eine international hochkarätig besetzte Konferenz zum Thema Migration und Migrationspartnerschaften statt. Die Besonderheit: Nicht nur Vertreter aus EU-Staaten diskutieren darüber, wie Migration “gemanagt” werden kann, an der “Vienna Migration Conference” nehmen auch zahlreiche Minister und Diplomaten aus Herkunftsländern von Flüchtlingen teil.