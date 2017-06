Zweimal Schlüsselbeinbruch, zwei Topfahrer lange verletzt

Wenn es nicht will, dann will es nicht. Nun hat es auch den smarten, jungen Spanier Francesc Zurita (25) erwischt. Der Zweite der letztjährigen East Bohemia Tour stürzte im Finale der letzten Etappe bei Boucles de la Mayenne UCI 2.1 in Frankreich. Nach der Versorgung im Spital war bald klar dass es nun auch für Fran heißt – Operation statt Start am GP des Kantons Aargau in Gippingen am kommenden Donnerstag. Nach Reinier Honig, welcher vor drei Wochen bei Paris – Arras schwer gestürzt ist und sich ebenfalls das Schlüsselbein gebrochen hat, nun der zweite empfindliche Ausfall kurz vor den Saisonhighlights.

„Das macht die Sache nicht einfacher, aber aufgegeben wird ein Brief wie es so schön heißt. Das Team ist heuer breit aufgestellt und es werden andere junge Fahrer in die Bresche springen. Das zeichnet die Mannschaft in diesem Jahr aus und wir sind zuversichtlich für die nächsten Rennen, auch wenn etwas ersatzgeschwächt. Wichtig ist dass die Fahrer die Eingriffe gut verkraften und sich wieder aufbauen können. Die Saison ist noch lange und sie werden wieder zurück kommen!“ so Team Manager Thomas Kofler

Und weiter geht es mit großen Rennen – „At the startline with big names!“

Morgen Donnerstag startet das Team mit einer Wild Card ausgestattet in der Schweiz beim Großen Preis des Kantons Aargau UCI 1. HC. Mit einem Blick auf die Startliste wird klar, dass hier die Trauben hoch hängen – die Creme de la Creme gibt sich morgen vor der Tour de Suisse einen Schlagabtausch.

Startliste: http://www.procyclingstats.com/race/GP_du_canton_d%20Argovie_2017_Startlist

Ebenfalls von Donnerstag bis Sonntag wird das Team bei der Int. Oberösterreich Rundfahrt UCI 2.2 auf Spitzenplätze aus sein.

Sonntag der 11. Juni steht dann ganz im Zeichen von Rund um Köln – dem deutschen Eintagesklassiker der Kategorie UCI 1.1!