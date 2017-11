Zweimal Gold, zweimal Silber für Jung-Karatekas

Hanna Devigili und Bettina Plank holten beim EM-Qualifikationsturnier in Caorle die Goldmedaille. Zweimal gab es für die Ländle-Karatekas noch Silber.

Kaum einen Monat nach der erfolgreichen Weltmeistschaft in Teneriffa, ging es für den Großteil des Vorarlbergischen Karate Nachwuchskader zum EM Qualifikationsturnier nach Caorle. Drei Tage Wettkampf auf hohen Niveau, über 1600 Nennungen, 302 Clubs aus 30 Nationen und organisatorisch auf einen sehr hohen Level. So präsentierte sich der Venice Youth Cup 2017 an der Adria.

Mit einer Goldmedaille durch die Sportgymnasiastin Hanna Devigili und zwei Silbermedaillen durch Kristin Mathis und Adrian Nigsch trugen sich gleich drei Vorarlberger Nachwuchssportler in die Medaillenliste und ins Ranking des Österreichischen Karate Bundes ein. Eine weitere Goldmedaille gab es für die Heeresleistungssportlerin Bettina Plank (Karate Do Wels) in der Allgemeinen Klasse Kumite -50 kg.

Eine sensationelle Performance legte bei diesem Quali-Turnier die 14 jährige Fraxnerin Hanna Devigili vom KC Götzis hin. Testweise versuchte sie sich in der höheren Gewichtsklasse Kumite +54 kg und stieg gleich vom Anfang an souverän in den Wettkampf ein. Mit einem 9:1 gegen die Salzburgerin Schuster, folgte in der zweiten Runde ein 7:2 gegen die Italerin Sardi. Die dritte und vierte Runde gewann sie jeweils vorzeitig mit 8:0 gegen Scherzi (ITA) und Godlewska auf Polen. Im Halbfinale wartete eine weitere starke Italienerin, doch auch hier setzte sich die Schülerin der Sportgymnasiums Dornbirn mit 7:1 durch. Im Finale traf Devigili auf ihre Nationalteamkollegin Marina Vukovic. In einem sehr offenen Schlagabtausch und ohne das beiden Athletinnen zurücksteckten, lautete der Endstand 10:10! Da Hanna den ersten Treffer in dieser Party landete (Senshu) entschied sie das Finale für sich, holte Gold und auch einen fixen Platz für die kommende Europameisterschaft im Februar in Sochi.