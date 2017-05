Zweimal geführt, aber doch verloren

Es gehört schon fast zum Drehbuch, dass die zweite Garde des RHC Dornbirn in den Derbys gegen Wolfurt den Führungstreffer erzielt. So war es auch diesmal, Hammerer wurde in der 4. Spielminute vor dem Tor alleine gelassen und erwischte Wolfurt´s Rückhalt zwischen den Beinen zum 1 : 0. Auf die Antwort mussten die Dornbirner nicht lange warten, zwei Minuten später gelang den Hofsteiggemeindlern durch Theurer der Ausgleich. Die Hausherren spielten gut mit und kamen durch Konter immer wieder zu gefährlichen Torchancen, eine davon nutzte Pirker im Nachsetzen zur 2 : 1 Pausenführung. Nach Seitenwechsel kamen die Gäste entschlossener aus der Kabine, ein Theurer-Doppelpack brachte keine vier Minuten nach Wiederanpfiff den Favoriten erstmals mit 2 : 3 in Führung. Die Dornbirner, allen voran Torhüter Künz der mit tollen Abwehrparaden glänzte, stemmten sich mit schwindenden Kräften gegen die Niederlage. Zehrer (2) und Bartes sorgten schlussendlich für den 2 : 6 Pflichtsieg und großes Durchatmen bei den Wolfurtern. Die Zweier konnten zwar für keine Sensation sorgen, verkauften sich zu Hause dennoch sehr gut und waren mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Bereits am Sonntag treffen Witzemann & Co um 18 Uhr in der Stadthalle auf das eigene Fanionteam.

Österreichische Meisterschaft

RHC Dornbirn II – RHC Wolfurt 2 : 6 (2 : 1)

RHC Dornbirn II: Künz, Matzhold; Schrattner, Hammerer 1, Schwendinger, Pirker 1, Meixner, Witzemann, Mostögl, Hinteregger

RHC Wolfurt: Schüssling; Carafi, Zehrer 2, Bartes 1, Fernandez, Wolf, Eberle, Theurer 3

Nächstes ÖM-Spiel:

Sonntag, 14. Mai 2017, 18 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – RHC Dornbirn II