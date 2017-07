Zweijähriger nach Sturz in Teich in Oberösterreich gestorben

Der Notarzt konnte den Buben vorerst wiederbeleben - © APA (Archiv/dpa)

Ein zweijähriger Bub, der am vergangenen Dienstag in Pram (Bezirk Grieskirchen) in den Gartenteich eines Nachbarn stürzte, ist am Donnerstagnachmittag in der Kinderklinik Linz verstorben. Das berichtete die Polizei Oberösterreich am Samstag in einer Aussendung.