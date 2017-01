Ein Zweijähriger ist in Italien auf einen zerbrochenen Teller gefallen und gestorben. Der Bub sei beim Abendessen bei sich zuhause vermutlich mit einem Teller vom Tisch gestürzt und habe sich dabei die Halsschlagader durchschnitten, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Der Kleine sei wenig später in einem Krankenhaus in Bari gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Unglück aus.

