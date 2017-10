Zweijährige 13 Stunden in Schweizer Felsspalte gefangen

Nach 13 Stunden in der Felsspalte konnte das Mädchen endlich geborgen werden. - © Symbolbild: pixabay.com

In einer dramatischen Rettungsaktion ist am Mittwoch ein zweijähriges Mädchen in der Schweiz aus einer Felsspalte im Aletschgebiet auf der Riederalp geborgen worden. Das Kleinkind blieb unverletzt. Die Helfer kämpften 13 Stunden, um die Zweijährige zu retten.