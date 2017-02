Zweifel an Rechtmäßigkeit der Auslieferung von “El Chapo”

"El Chapo" wurde an die USA ausgeliefert - © APA (INTERIOR MINISTRY OF MEXICO)

Die Anwälte des mexikanischen Drogenbosses Joaquin “El Chapo” Guzman stellen die Rechtmäßigkeit seiner Auslieferung an die USA infrage. Die 17 Punkte umfassende Anklage, darunter Drogenschmuggel, Geldwäsche und illegaler Waffengebrauch, seien nicht Teil des Auslieferungsverfahrens gewesen, sagte Verteidigerin Michelle Gelernt nach einer Gerichtsanhörung in New York am Freitag.