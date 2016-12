Zweifache Wimbledonsiegerin Kvitova mit Messer attackiert

Petra Kvitova wurde Opfer eines bewaffneten Einbrechers - © APA (AFP)

Die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist am Dienstag von einem Einbrecher mit einem Messer attackiert worden. Die Tschechin erlitt dabei eine schwere Verletzung an ihrer linken Schlaghand, als sie versuchte, sich in ihrer Wohnung in Prostejov zu verteidigen. “Ich bin erschüttert, aber ich lebe”, teilte Kvitova mit. Sie unterzog sich umgehend einer fast vierstündigen Operation.