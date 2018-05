Zwei Ziehmütter für Waldrapp-Küken im Tiergarten Schönbrunn

Corinna Esterer und Anne-Gabriela Schmalstieg haben eine Aufgabe, um die sie bestimmt viele beneiden: Sie sind Ziehmütter für Waldrappe. Im Tiergarten Schönbrunn in Wien ziehen sie derzeit 33 Küken dieser bedrohten Vogelart mit der Hand auf. Besucher können sie im Container neben der Waldrapp-Voliere dabei beobachten.

“Als wir die Küken vom Tierpark Rosegg und der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau übernommen haben, waren sie so klein, dass sie gerade in unsere Hand gepasst haben”, wurde Schmalstieg am Dienstag in einer Mitteilung des Tiergartens zitiert. “Seitdem füttern wir sie, streicheln sie und reden und spielen jeden Tag mit ihnen.”