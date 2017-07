Zwei Wiener Polizisten nach Ohrfeigen vorläufig suspendiert

Der Vorfall ereignete sich bereits am 2. Juli - © APA

Eine Videoaufzeichnung, auf der festgehalten ist, wie ein Polizist in einem Übergangswohnheim für Obdachlose in Wien-Penzing einem Mann Ohrfeigen versetzt, hat zur vorläufigen Suspendierung dieses Beamten und eines weiteren Polizisten geführt, der den Vorfall nicht gemeldet hat. Das hat die Wiener Polizei am Sonntag bekannt gegeben.