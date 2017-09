Zwei Wien-Kandidaten um Finalplatz bei US Open

US-Open-Halbfinalist Busta spielt auch beim Erste Bank Open in Wien - © APA (AFP)

Im Schatten des Knüllers zwischen Rafael Nadal und Thiem-Bezwinger Juan Martin del Potro geht in der Nacht auf Samstag bei den US Open in New York die zweite Vorentscheidung in Szene. Das Match zwischen dem Spanier Pablo Carreno Busta und Kevin Anderson aus Südafrika ist das Halbfinale der Außenseiter, besonders aufmerksam verfolgt in Wien. Beide Spieler sind Kandidaten für die Erste Bank Open.