Zwei wie Pech und Schwefel

Zum 70. Hochzeitstag von Queen Elizabeth und Prince Philip am Montag lohnt sich ein Blick zurück. Heute macht ihre Familie eine gute Figur - das war nicht immer so.

Es gilt als Tradition, dass Buckingham Palace in London zu Jubiläen ein offizielles Fotos herausgibt. So geschehen auch an diesem Wochenende. Denn am Montag feiern Königin Elisabeth und Prinz Philip ihren 70. Hochzeitstag, im Volksmund die Gnadenhochzeit – nur wenigen Paaren ist das vergönnt.