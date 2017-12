Vier Festnahmen nach Juwelierraub in Eisenstadt

Nach dem am Donnerstag verübten Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Eisenstädter Fußgängerzone befinden sich die vier festgenommenen Verdächtigen weiterhin in Verwahrungshaft bei der Polizei. Eine Anordnung zur Einlieferung in die Justizanstalt gebe es noch nicht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Roland Koch, am Freitagnachmittag auf APA-Anfrage.

Bald nach dem Raub waren zunächst zwei 30 und 24 Jahre alte Männer noch in der Landeshauptstadt von der Polizei gefasst worden. Donnerstagabend wurden in Niederösterreich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine 25-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann wegen des Verdachts der Beteiligung festgenommen.

“Alle sind in Verwahrungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen noch”, sagte Koch. Die Verdächtigen aus Litauen würden weiterhin befragt. Zudem seien Abklärungen mit ausländischen Stellen notwendig, da es Hinweise darauf gebe, dass die Gruppe auch außerhalb Österreichs aktiv gewesen sei.

Über die weitere Vorgangsweise soll bis Samstagvormittag aufgrund der bis dahin vorliegenden Ermittlungsergebnisse entschieden werden. Stellt die Staatsanwaltschaft den Antrag auf Einlieferung in die Justizanstalt, dann sei davon auszugehen, dass auch die Untersuchungshaft beantragt werde. Nach Einlieferung ins Gefängnis muss vom Gericht binnen 48 Stunden über die Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden.

Jene beiden 30 und 24 Jahre alten Männer, für die noch in der Landeshauptstadt die Handschellen geklickt hatten, haben nach Angaben der Landespolizeidirektion im Zuge ihrer Befragung gestanden. Die beiden sollen, mit einer schwarzen Pistole und einer Axt bewaffnet, am Donnerstag um 9.42 Uhr das Juweliergeschäft betreten und mit der Axt die Verglasung einer Vitrine mit Armbanduhren eingeschlagen haben. Aus der Vitrine wurden mehrere Uhren gestohlen.

Danach flüchteten die Männer, die Axt ließen sie im Geschäft zurück. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine schwarze Pistole, wurde von der Polizei sichergestellt, nachdem sie einer der Verdächtigen weggeworfen hatte.