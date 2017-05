Zwei weibliche Leichen in Wohnung in Innsbruck entdeckt

Vermutlich handelte es sich bei den Toten um die Wohnungsinhaberinnen, so der Sprecher. Die beiden Personen dürften nach ersten Informationen sehr zurückgezogen in der Wohnung in der Wohnanlage Mariahilfpark gelebt haben.

Die Nachbarn fanden die Leichen, nachdem sie zuvor einen starken Verwesungsgeruch wahrgenommen hatten. Anschließend alarmierten sie die Polizei.

