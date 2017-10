Zwei Vorarlberger Lehrlinge gewinnen den Metaller-Bundeswettbewerb

Insgesamt 68 Metalltechnik-Lehrlinge zeigten am Wochenende bei den Bundeswettbewerben in Niederösterreich ihr Können. In der Kategorie Fahrzeugbautechnik fanden sich zwei Vorarlberger, Martin Ilg und Cagatay Duman, an der Spitze wieder.

Wie ORF Vorarlberg berichtet, mussten die Lehrlinge eine Zugdeichsel mit eingeschweißten Lagerbuchsen anfertigen. Alle Aufgaben waren in acht Stunden möglichst fehlerlos zu erledigen. Im Anschluss an die praktische Arbeit mussten die Lehrlinge in einem Theorietest ihr fachliches Wissen unter Beweis stellen.

(Red.)