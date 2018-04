Zwei Vorarlberg Exporte bleiben Wattens treu

Die beiden Vorarlberg Exporte Sebastian Santin und Lukas Katnik beim Fußball-Erstligist WSG Wattens werden auch in der kommenden Saison in der Elf um Trainer Thomas Silberberger spielen und eine wichtige Rolle einnehmen.

Besonders die Entwicklung des 23-jährigen quirligen Sebastian Santin ist phänomenal. Wattens hat nach einem halbjährigen Leihvertrag von Hard die Kaufoption gezogen und setzt auf den rechten Außenbahnspieler in der nahen Zukunft. Santin hatte sogar Angebote aus der österreichischen Bundesliga (Austria Wien) vorliegen, bleibt aber in Wattens. In 27 von bisher 30 Meisterschaftsspielen stand Santin auf dem Platz und hinterließ einen blendenden Eindruck, gab fünf ideale Vorlagen. Auch der Koblacher Lukas Katnik schon zwei Jahre in Wattens bleibt den Tirolern treu. Acht Mal traf Katnik in dieser Meisterschaft ins Schwarze und kann variabel im Mittelfeld oder als Stürmer eingesetzt werden.