Verletzte bei Verkehrsunfällen in NÖ und im Burgenland

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am frühen Freitagabend im Bezirk Mattersburg zwei Pkw-Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land zum Teil schwer verletzt worden. In Niederösterreich wurden am Freitag drei Menschen bei Moped-Unfällen schwer verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.