Zwei Verhaftungen nach Vergewaltigung von Maturantin in Linz

Die Linzer Polizei hat Donnerstagfrüh einen 17-jährigen Asylwerber aus Afghanistan und einen 27-jährigen Österreicher als mutmaßliche Vergewaltiger verhaftet. Die beiden werden verdächtigt, am 9. Juni gegen 4.00 Uhr eine Maturantin in der Linzer Innenstadt in ein Kellerabteil gezerrt und dort vergewaltigt zu haben. Sie sind nicht geständig, teilte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter mit.